La ‘psicologia’ delle auto a seconda del colore: non tutti sanno che quelle marroni, grigie e nere, percorrono in media più chilometri in Italia

Da sempre al centro di un grande fascino, e non necessariamente caratterizzato dalle sole ‘prestazioni’, il mondo della auto continua di volta in volta a sorprenderci, grazie anche al suo ruolo nell’ambito del nostro ‘sociale’, prestandosi spesso quale elemento catalizzante di precise e singole personalità.

Ad esempio, forse in pochi avranno fatto caso al fatto che, sebbene colori monocromatici come bianco, grigio e nero siano dominanti nel mercato delle auto di seconda mano, quelle di questi colori non sempre sono utilizzate per le lunghe percorrenze.

E’ quanto rivela un’interessante e recente ricerca condotta in 15 Paesi europei, tra cui l’Italia, da carVertical (società che raccoglie dati nel settore automotive, ha rivelato una correlazione tra il colore di un’auto e il suo chilometraggio).

Ad ogni colore corrisponde una precisa peculiarità: ad esempio, le auto marroni sono quelle che percorrono più chilometri in assoluto

Incredibile a dirsi, tra tutti i veicoli verificati su carVertical in Italia, le auto marroni hanno registrato il chilometraggio medio più elevato – 120.257 km, seguite da quelle grigie (114.208 km) e quelle nere (112.162 km).

Il colore marrone è infatti spesso riservato alle auto di fascia premium o di alta gamma che sono più adatte per lunghi viaggi, soprattutto fuori città.

Dal canto suo invece, il grigio è uno dei colori più diffusi, scelto per qualsiasi auto del segmento A o B, fino alle più costose auto di lusso. È anche ampiamente considerato come il più pratico, utilizzato in Paesi con condizioni climatiche differenti.

C’p da dire che anche il nero è apprezzato da una discreta fetta di mercato, e sebbene un colore poco pratico, è ancora molto considerato tra guidatori di ogni tipo.

La ‘psicologia’ delle auto a seconda del colore, l’esperto di carVertical: “La nostra ricerca ha concluso che i colori delle auto incidono sul loro utilizzo”

“Le auto diesel percorrono il maggior numero di chilometri. Tuttavia, la nostra ricerca ha concluso che i colori delle auto incidono sul loro utilizzo”, dichiara Matas Buzelis, esperto del settore automotive e Responsabile delle Comunicazioni in carVertical.

La ‘psicologia’ delle auto a seconda del colore, quelle verdi e rosse solitamente viaggiano molto meno rispetto alle altre

Sempre in base al colore dell’auto, la curiosa ricerca condotta da carVertical spiega che quelle verdi percorrono meno chilometri (86.883 km).

Seguono quindi quelle rosse (94.314 km), e quelle bianche (105.956 km).

E pensare che c’è stato un periodo in cui le auto di colore verde sgargiante erano di tendenza nei segmenti di medie dimensioni, ma non è stata una scelta diffusa per le grandi auto progettate per le lunghe percorrenze.

Il rosso è invece un colore relativamente raro nel panorama automobilistico, spesso scelto per i veicoli dedicati a chi lo apprezza molto. È una scelta diffusa per le auto decappottabili, le spider, e le coupé, ma questo tipo di auto raramente è utilizzato quanto le station wagon o i SUV.

E nonostante le auto bianche registrino chilometraggi più elevati in altri paesi oggetto della ricerca, in Italia avviene piuttosto il contrario.

La ‘psicologia’ delle auto a seconda del colore, l’esperto di carVertical: “Le condizioni dell’auto e il suo storico dovrebbero essere fattori più importanti per la decisione di un acquirente rispetto al colore o all’aspetto esteriore”

Ad ogni modo, argomenta ancora Buzelis, “Gli acquirenti di auto usate sono meno pignoli sul colore dell’auto rispetto a chi acquista un’auto nuova in concessionaria. Tuttavia, alcuni acquirenti si concentrano sul colore di una vettura e fanno meno attenzione alle sue condizioni. Questo non è l’approccio migliore, poiché auto con scarsa manutenzione possono apparire esteriormente splendide, ma costose da acquistare e mantenere”.

Eppure, conclude infine l’esperto del settore automotive e Responsabile delle Comunicazioni in carVertical, “Le condizioni dell’auto e il suo storico dovrebbero essere fattori più importanti per la decisione di un acquirente rispetto al colore o all’aspetto esteriore”.

Max