La Roma cala il tris, per De Rossi 9 punti in tre partite. Goal e giocate all’Olimpico, 4-0 contro il Cagliari

La Roma gioca, diverte, vince e convince: buona anche la terza per Daniele De Rossi che contro il Cagliari presenta una Roma in grande spolvero e finalmente liberata mentalmente oltre che tatticamente.

Aggressiva, coi terzini alti chiamati alle sovrapposizioni sulle fasce (da quanto non si vedevano?), con Cristante di nuovo centrocampista incursore come ai tempi dell’Atalanta, con fraseggi rapidi e verticalizzazioni improvvise i giallorossi hanno subito indirizzato il match al 1’ col rivitalizzato Pellegrini lesto ad imbucare un rimpallo in area dopo un calcio d’angolo. Ma stavolta, a differenza del passato, non ci si è accontentati troppo presto e così ecco fioccare giocate suggellate dal secondo e bellissimo gol di Dybala al 22’.

E dire che anche stavolta l’unica nota stonata della serata è stata la prova incolore e quasi da spettatore non pagante di un Lukaku appesantito e svogliato capace di indirizzare un solo tiro in porta nello specchio della gara.

Con Bove lasciato inizialmente in panchina da De Rossi e con un Paredes intenso e preciso in cabina di regia (peccato solo per l’inutile ammonizione nella parte finale della partita e sul 4-0 con De Rossi che l’ha giustamente redarguito in sala stampa su nostra domanda), ecco il 4-3-3 del nuovo allenatore giallorosso che dimostra come possibile il nuovo, innovativo e determinante modulo tattico nella sua gestione.

Altro che difensori bloccati (con El Sharawji e Zalesky costretti a impensabili ripiegamenti difensivi) e centrocampo statico, la nuova Roma di De Rossi propone gioco a ritmi sempre più alti (gli allenamenti settimanali si sono allungati nei tempi…) e cerca di imporre la superiorità tecnica con avversari più modesti.

Certo, Verona, Salernitana e Cagliari non sono avversari monstre (ma siamo sicuri che con Mourinho ancora al timone i punti sarebbero stati 9?) ma la scalata in classifica (dal nono al quinto posto a un solo punto dal quarto posto) dà morale e convinzione ad una squadra che attende ora solo la prova del nove contro l’Inter (sabato all’Olimpico) per certificare la definitiva rinascita.

Quello che è certo e ci sentiamo di dire sin d’ora è che anche in caso di sconfitta la Roma stavolta sarà in grado di tirare nella porta avversaria (ricordate il penoso match del Meazza all’andata contro i nerazzurri?) e di non rintanarsi nella propria area in attesa di un miracoloso pareggio. Ce la giocheremo con convinzione, nonostante l’Inter sia la squadra più forte del campionato e quella che gioca col Bologna il miglior calcio ha detto De Rossi a fine gara. Senza piagnistei su rose incomplete, mancati acquisti e arbitraggi sfavorevoli.

Le pagelle di Roma – Cagliari 4-0

Rui Patricio 6, Karsdorp 6, Mancini 6, Llorente 6 (dal 55’ Huijsen 6,5), Angelino 6,5 (dal 58’ Kristensen 6), Cristante 7, Paredes 6,5, Pellegrini 7,5 (dal 55’ Bove 6), Dybala 7,5 (dal 73’ Baldanzi 6), Lukaku 5, El Shaarawy 6 (dal 55’ Zalesky 6)

All. De Rossi 7

Claudio Fontanini