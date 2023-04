La Roma contro Gasp per il pass champions. La Roma di Mou deve scordare il Feyenoord. E ripartire in campionato: dopo l’impresa di giovedi scorso in Europa League la sfida in casa dell’Atalanta è delicata per via delle assenze, ma anche per le energie consumate sul fronte mentale, fisico e per via di un’Atalanta vogliosa di rilanciarsi, anche alla luce del fatto che ha un solo impegno in campionato.