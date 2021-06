La Serie A parte col pubblico: capienza inziale al 25%

L’Europeo ha riportato alla normalità, con stadi più o meno pieni, tifosi in festa, file all’entrata e cori sugli spalti. È il calcio, quello vero. Fatto di passione e di tifo. E così ripartirà il prossimo campionato di Serie A, con i tifosi sugli spalti. Lo ha confermato a Radio Punto Nuovo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

“Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza – ha spiegato – e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza”. Un numero destinato a salire col tempo se la pandemia lo permetterà.

“Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani”, ha ribadito Costa.

Il sottosegretario alla Salute, al contrario di Draghi, non vede alternative a Londra come sede della finale della competizione calcistica in corso, nonostante i numerosi casi Covid emersi nelle ultime settimane in Inghilterra: “Non vedo alternative a Londra per le gare, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così: sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa”.