La spiaggia per gli amici a 4zampe – Al Baubeach® di Maccarese un’estate piena di emozioni e proposte. Domani l’apertura

Durante la prossima estate saranno molte le proposte dirette alle persone che vivono con un cane e amano condividere con lui il tempo della vacanza, approfittando di questo tempo per conoscere meglio il loro amico e anche per avere degli strumenti in più per una vita in pieno well being condiviso.

L’Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, affiliata all’Ente di Promozione sportiva AICS, offre i servizi basilari per un sereno soggiorno delle persone con il cane al seguito: lettini ombrelloni, ciotole monouso per maggiore sicurezza sanitaria, acqua e crocchette al pesce della migliore qualità per uno spuntino, il rinomato Veg Bistrot per conoscere alimenti salutari e cruently free, ampie zone per le attività olistiche ed Empatico Relazionali, divenute nel 2018 un Dipartimento di Discipline Cinotecniche riconosciute.

Per l’estate che arriva, possibilità di Abbonamenti con Premi immediati di grande rilievo: Polizze per il Cane, soggiorni in strutture turistiche ad hoc, cene nei migliori ristoranti vegan della Capitale, trattamenti di bellezza naturali e pacchi a sorpresa a cura dei Partner del Baubeach®, annoverati tra Aziende etiche, biosostenibili e cruently free.

Durante tutta l’estate, a partire dal 15 maggio, si potrà godere della Mostra Permanente di Fotografia Dimensioni di Relazione, a cura di Claudia Candido.

In occasione del Campus dei Corsisti che hanno partecipato alla IV edizione del Corso di formazione di Dog Management IHOD®, il 18-19-20 maggio 2024, sarà possibile partecipare, anche per i Soci ad alcuni workshop davvero unici :

Sabato 18 maggio

Ore 15:00-16:30

La Relazione umano-cane in chiave interdisciplinare e presentazione del Workshop “Sintonia oltre la specie” a cura di Claudia Candido, Istruttrice Cinofilia SIUA e Tiziana Franceschini, Psicoterapeuta

Info e dettagli QUI

Ore 17:00 -19:00

Sessione di Baubridge®, Il Ponte che si instaura nei nostri percorsi prende ispirazione dalle attività di sapore sciamanico, olistiche e sistemiche che da anni si svolgono presso Baubeach®, la prima spiaggia al mondo per cani felici e persone consapevoli. Sport e conoscenza etologica, ricerca zooantropologica e puro condividere. A cura dei Corsisti DOG MANAGER IHOD®

Domenica 19 maggio

Ore 15:00 – 17:00

Workshop sui Quattro Elementi, guidato da Papi Daffinà e dall’artista Karen Thomas: meditazione e connessione esperienziale, mediante il Baudeep Breath® ispirato dai Quattro Elementi che determinano le direzioni del nostro agire e l’Art Coaching, per allentare i blocchi emotivi, entrare nel flow creativo e porsi in ascolto delle nostre intuizioni. Il tutto condiviso con i propri cani.

A seguire: sessioni di Baubridge® a cura dei Corsisti Dog Manager IHOD®

Sabato 7, Domenica 8, Lunedì 9 giugno

Workshop di gruppo “Sintonia oltre la specie”, per una Relazione più profonda tra cani e umani. Tre giorni per vivere insieme alcuni tra gli aspetti-cardine della relazione: la qualità della presenza personale, l’ascolto, la comunicazione, la sintonia emotiva. A cura di Claudia Candido e Tiziana Franceschini

Come ogni estate, inoltre, il Baubeach® garantirà per tutti e per tutto il suo svolgimento la pratica di yoga e altre attività olistiche e cinofile, la presenza di educatori ed istruttori qualificati, la proposta di occasioni di avvicinamento ad un approccio di meravigliosa conoscenza del cane. Nel rispetto dei suoi bisogni e delle sue motivazioni.

Durante questo ricco periodo di attività sarà anche possibile iscriversi con formule vantaggiose (sconto del 15% per iscrizioni entro il 9 settembre), al prossimo Corso in Dog Management Turistico ed Olistico, con Approccio Zooantropologico Cognitivo che partirà il prossimo 16 Novembre, dando la opportunità ai Professionisti del settore di avere una prestigiosa Certificazione ad opera di due Enti di certificazione accreditati. Una proposta, unica in Italia, ad avere un background di 26 anni di esperienza sul campo.