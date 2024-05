L’angolo del Parent Coach di Danyla De Vincentiis: “Nemiche Amiche” e l’armonia di un’amicizia imperfetta

Classe 1998. E’ una pellicola che racconta di famiglia, fatta di istanti drammatici e riflessivi. E’ una pellicola dominata da due colossi femminili, due donne che costruiscono un’amicizia armonicamente imperfetta. “Nemiche Amiche” di Chris Columbus è al centro de “L’angolo del Parent Coach”, rubrica del venerdì ad “A Casa di Amici” con la Dott.ssa Danyla De Vincentiis.

La parent coach di fiducia del Salotto di Radio Roma si sofferma oggi su un’altra forma d’amore: l’amicizia. Un legame alle volte intenso ma breve, alle volte lungo ma doloroso, un legame che in alcuni casi è più duraturo di un matrimonio. Julia Roberts e Susan Sarandon, le protagoniste del film, instaurano un rapporto brusco all’inizio ma che ben presto fa spazio alla comprensione, all’ammirazione reciproca, all’ascolto e alla costruzione di un legame unico come la nostra essenza.

”Non esiste un’amicizia perfetta”, dice la Dott.ssa De Vincentiis. “Ognuno di noi agisce secondo i propri valori e secondo il proprio modo di vedere e vivere un’amicizia. Possiamo aiutare un amico a stare meglio semplicemente ascoltandolo. Possiamo aiutare un amico con un abbraccio o con un invito ad uscire. L’amicizia non è mai la stessa e non è mai perfetta”.

Una situazione drammatica, può fa nascere un rapporto inaspettato ed indissolubile, come quello delle protagoniste: “Avevo paura per voi, ma adesso non più perchè so che ve la caverete benissimo”.