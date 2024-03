“L’angolo del Parent Coach” speciale Festa della Donna con la Dott.ssa Danyla De Vincentiis

Un altro appuntamento rigorosamente al femminile con la rubrica “L’angolo del Parent Coach”, di Danyla De Vincentiis, in cui oggi si scava nelle scene più importanti della pellicola cinematografica firmata David Frankel, “Il diavolo veste Prada”.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, mette in risalto la vita di tre donne completamente diverse: la prima, quella di Meryl Streep, nei panni di una imprenditrice audace, di potere, esigente e ferma; la seconda, quella di “Emily”, una donna sola, priva di sane relazioni, insicura, che vive esclusivamente per lavorare al fine di conquistare il massimo della gratitudine del suo capo. In ultimo, ma non meno importante, quella della protagonista, interpretata da Anne Hathaway, con un analisi profonda sul lato professionale e personale della donna.

Ciò che emerge, secondo Danyla, è il carattere di una donna che comprende l’importanza di saper dire di “No”. No all’impossibile, No ad un lavoro totalizzante e snervante tale da incidere sui rapporti sentimentali e familiari. “Saper dire di No, è importantissimo” – aggiunge. Le donne considerano il lavoro un’attività fondamentale, da preservare fermamente lungo l’arco della propria vita, soprattutto dopo i massicci ostacoli generazionali, le problematiche di natura culturale e sociale, e i colossali impedimenti dovuti al patriarcato. Ma non per questo, una professione, deve essere immersiva, totalizzante e in grado di spingere verso il baratro dell’annullamento.

Attraverso “Andrea”, la protagonista, viviamo tutti gli stati che si attraversano quando si comincia ad avere successo nel mondo lavorativo anche in relazione ai rapporti affettivi. Il DOVERE di annullarsi per raggiungere un solo scopo, il dovere di essere sfruttati, il dovere di piacere e soddisfare le richieste di chi “sta sopra” perchè altrimenti nella vita non saremo mai nessuno.

Ma imparare a dire “No”, è in realtà, il primo dovere. “Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno ancora la speranza nel cuore e nell’avvenire” Monica Vitti