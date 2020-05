lascuolanonsiferma, Scarpetta e il Maxiprocesso oggi 18 maggio su Rai5, Rai Storia: orari e lezioni

Nel nome di una formazione a distanza e di un sostegno a tutte le procedure per la didattica da remoto in questa fase in cui la scuola è chiusa continua l’impegno della Rai con il percorso di #lascuolanonsiferma. Che coa sa c’è oggi nel giorno 18 Maggio 2020 in calentario?

Tra Scarpetta e il Maxiprocesso, l’offerta di Rai Cultura su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) è a dir poco ampia e variegata. Andiamo a scoprirla insieme.

#lascuolanonsiferma oggi 18 Maggio sulla Rai: canali e lezioni

Un ciclo dedicato a Eduardo Scarpetta, alla vigilia dei 120 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo, ma anche grande musica sinfonica e capitoli di storia antica e recente: ecco come continua nel pomeriggio di oggi lunedì 18 maggio l’offerta di Rai Cultura su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) per #lascuolanonsiferma.

Su Rai5 si esordisce alle 17.15 con la commedia di Scarpetta “Il medico dei pazzi” nella versione diretta e interpretata dal figlio Eduardo De Filippo nel 1959. Insieme a lui, recitano sulla scena Pupella Maggio, Enzo Cannavale, Gennaro Palumbo, Clelia Matania, Pietro De Vico. La commedia è preceduta, alle 16.00, dal documentario del 2015 “Eduardo e il 900”.

Alle 19.30 ecco invece l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nel concerto diretto dal giovane direttore uzbeko Aziz Shokhakimov che propone il Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov. A interpretarlo è il pianista coreano Seong-Jin Cho. In programma anche la Sinfonia n. 4 in fa minore di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Su Rai Storia, invece, prende il via alle 15.00 il primo appuntamento con “Maxi”, che racconta la storia del più grande processo alla mafia, tra 1986 e 1987.

Alle 16.00 tocca a “Tutti gli uomini del Duce” di Nicola Caracciolo: cinque appuntamenti sulla figura politica e umana di Benito Mussolini.

E poi in “#maestri” alle 17.00, il professor Alberto Melloni ricorda Don Lorenzo Milani e Telmo Pievani parla del tema dell’evoluzione umana.

Storia antica in primo piano alle 17.30 con “Cronache dall’antichità”, in cui Cristoforo Gorno racconta l’antica Roma tra la morte di Augusto e il grande incendio del 64 dopo Cristo. L’offerta di Rai Storia termina alle 18.30 con “Passato e Presente”. Paolo Mieli e il professor Gilles Pécout raccontano l’impresa dei Mille di Garibaldi.