Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

Mattinata diurna

Quasi pareggio tra il TG delle ammiraglie.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 338.000 spettatori con il 9.4%. Il TG1 delle 8 è seguito da 950.000 spettatori con il 18.8% ( TG1 Economia : 1.049.000 – 21.5%). Unamattina intrattiene 871.000 spettatori con il 19.1% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 885.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 582.000 spettatori con il 16.4% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 946.000 spettatori con il 18.8%. Mattino Cinque News raccoglie 719.000 spettatori con il 15.8% nella prima parte e 738.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte. Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (406.000 – 10,8%) e dopo Viva Rai2! Glass Cam (550.000 – 12,9%), Viva Rai2! il buongiorno a 1.023.000 spettatori (19,3%) mentre …E viva il Videobox si porta a 314.000 spettatori (6,3%). Radio2 Social Club è visto da 327.000 spettatori (7.2%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 248.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 87.000 spettatori (1.7%) mentre Chicago Fire ha registrato 135.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 239.000 spettatori e il 5.1%. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 493.000 spettatori pari all’11.5% e TGR Buongiorno Regione convince 554.000 spettatori pari al 10.1%. Agorà convincere 234.000 spettatori con il 4.9% (Extra: 219.000 – 4.9%) mentre Re Start totalizza 196.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 153.000 spettatori (3%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 157.000 spettatori (3.5%). Tempesta d’Amore segna 300.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 TG La7 ha informato 173.000 spettatori (3,1%), Omnibus Dibattito raccoglie 173.000 spettatori (3,7%). A seguire Coffee Break totalizza 198.000 spettatori (4.3%).

Mezzogiorno diurno

Mattino 4 al 5,3%.



Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 988.000 spettatori (18,3%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.763.000 spettatori (17,2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.447.000 spettatori con il 19%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 507.000 spettatori (8,5%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (10,4%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 251.000 spettatori (4.2%). Cotto e Mangiato segna 295.000 spettatori e il 3.4%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 672.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset coinvolge 716.000 spettatori con il 5.7% (Extra: 482.000 – 3.9%). Su Rai3, dopo una presentazione (263.000 – 5,5%), Elisir ottiene 344.000 spettatori (6,2%) e il TG3 delle 12 informa 728.000 spettatori (8,8%). Quante Storie conquista 649.000 spettatori (5,5%) mentre Passato e Presente è seguito da 446.000 spettatori (3,6%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 287.000 spettatori (5.3%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 575.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 301.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 449.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi.

Pomeriggio diurno

L’Immortale Ben Hur, porta Rete 4 al 5.9%.



Su Rai1 La Volta Buona ha raccolto 1.519.000 spettatori con il 12.7% nella presentazione e 1.548.000 spettatori con il 15.4%. Il Paradiso delle Signore registra 1.734.000 spettatori (19,6%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.259.000 – 14,7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.589.000 spettatori con il 18,4% nella presentazione e di 2.107.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.597.000 spettatori pari al 21.2% e Endless Love incolla davanti al video 2.346.000 spettatori con il 19.7% mentre Uomini e Donne interessa 2.556.000 spettatori con il 25% (Finale: 2.012.000 – 21.9%) . Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.583.000 individui (18%) e La Promessa segna 1.586.000 spettatori (18.6%) mentre Pomeriggio Cinque , condotto da Giuseppe Brindisi, ha fatto compagnia a 1.376.000 spettatori (15.9%) nella prima parte ea 1.330.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.438.000 e il 13.4%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (832.000 – 6.8%), Ore 14 interessa 948.000 spettatori pari all’8.4% mentre BellaMa’ segna 532.000 spettatori pari al 5.9%. A seguire Radio2 Happy Family raccoglie 193.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 440.000 spettatori (3,6%) nel primo episodio, 496.000 spettatori (4,2%) nel secondo episodio e 444.000 spettatori (4%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 297.000 spettatori (3,1%) nel primo episodio e 337.000 spettatori (3,9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raccoglie 349.000 spettatori (3,9%). L’Isola dei Famosi segna 228.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.122.000 spettatori (17,4%). Il Commissario Rex coinvolge 349.000 spettatori (3.7%) mentre aspettando… Geo segna 657.000 spettatori (7.6%) e Geo conquista 1.018.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 742.000 spettatori con il 6.5% mentre TG4 Diario del Giorno è stato scelto da 435.000 spettatori con il 4.7%. La prima parte di Ben Hur segna 548.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà è visto da 411.000 spettatori (3.5%) nella presentazione e da 401.000 spettatori pari al 4.2% (#Focus a 360.000 e il 4.2%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 208.000 spettatori (2%). Su Tv8 Ricetta d’Amorerealizza un sono di 181.000 spettatori (2%). Su Rai Premium l’episodio di Che Dio Ci Aiuti 4 delle 17.33 segna 370.000 spettatori e il 3.8%.