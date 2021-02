Latina, proiettile per posta a un’impiegata

Inquietante intimidazione per una trentenne che vive in periferia e lavora per un’azienda fuori Latina Ha trovato una cartuccia per pistola in una comune busta.

Una giovane donna di Latina è finita al centro di un’inquietante intimidazione: ha trovato un proiettile per pistola all’interno di una missiva indirizzata a suo nome che le è stata recapitata con la posta ordinaria a casa, nella zona di Borgo Santa Maria. Agli investigatori dei Carabinieri che si occupano del caso, la vittima non ha saputo fornire alcun sospetto. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, ma le indagini sembrano indirizzate verso il contesto lavorativo: la donna è impiegata presso un’azienda che ha sede in un comune vicino al capoluogo.

Escluso qualsiasi possibile collegamento con la minaccia simile ricevuta, sempre nei giorni scorsi, da un avvocato di Latina.