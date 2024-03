Lavori pubblici Roma – Meleo e Festa (M5S): “Tutti i nostri progetti in mano a Gualtieri diventano danni”

“I nostri progetti in mano all’attuale maggioranza si trasformano in danni. È il caso dei lavori su piazza dei Cinquecento che, approvati dalla giunta Raggi tramite bando e assegnati in capo ad Anas, hanno visto il posizionamento di 4 lecci sulla futura traiettoria della pista ciclabile. Grazie alla segnalazione di una residente, in commissione Lavori pubblici il dipartimento Ambiente ha confessato di non sapere dell’errore e di procedere al deceppamento. Poveri alberi e povere casse del Comune, visto che questi sbagli hanno un bel costo“.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo in I Municipio del M5S Federica Festa.

