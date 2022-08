Lavori pubblici: terminato a tempo di record il rifacimento stradale di via di Malagrotta, viale Parioli e viale Pilsudski

Con 60 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, Anas (Gruppo FS Italiane) ha terminato a tempo di record i lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale in Via di Malagrotta (altezza Aurelia), Viale Parioli e Viale Pilsudski. I lavori, nel rispetto della Convenzione con Roma Capitale, avevano avuto inizio il 27 luglio scorso. A un mese dall’avvio dei cantieri, sono stati riasfaltati completamente 17,6 km di strade, così come previsto per questa fase degli interventi programmati.

Oggi, invece, partiranno i cantieri in Via di Casal Selce, dal 5 settembre in Via Boccea, Via della Pisana e Via Casal del Marmo ed entro la fine di questa settimana partirà il rifacimento della segnaletica orizzontale di Via di Malagrotta.

Infine, entro la fine del 2022, saranno avviati i cantieri in via della Storta, via di Ponte Galeria, via di Casal Boccone, via del Casale di San Basilio, via di Tor Cervara, via dei Quattro Venti e via Flaminia.

Come ha tenuto a commentare il sindaco di Roma, Roberto Gualòtieri, “La collaborazione tra Roma Capitale e Anas si sta rivelando proficua e i lavori a tempo di record realizzati in queste settimane lo dimostrano. Prende forma, dunque, il più vasto programma di manutenzione delle strade di Roma che sia stato mai fatto. Di questo passo entro tempi brevi una percentuale significativa della viabilità principale sarà completamente rinnovata. Inoltre, nei prossimi due anni, con le risorse previste nel bilancio comunale e con i fondi per il Giubileo, procederemo al rifacimento profondo di 600 km della rete viaria principale, quella che a oggi vede il grado maggiore di traffico e incidentalità.”

“Entro la fine di dicembre sarà chiusa questa nuova fase dei lavori previsti dall’accordo con Anas. L’esecuzione dei lavori in orario notturno lasciando libera e in piena sicurezza la circolazione veicolare la mattina, la suddivisione dei cantieri in tratte non più lunghe di 500 metri e l’ottimo lavoro delle società scelte da Anas, hanno reso possibile questo primo risultato, in anticipo sui tempi previsti – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – Accanto a questi lavori, il Csimu (Coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) sta portando avanti un altrettanto importante programma di manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilità, con un investimento da 40 milioni di euro per il biennio 2022-2023 e che interesserà tutti i 15 municipi di Roma.”

Siamo tutti contenti, ora staremo a vedere la qualità del ‘lavoro da record’ ovvero (be conoscendo la Capitale), se e quanto terrà il nuovo asfalto..

Max