Lavoro – I profili più richiesti oggi in Italia? “Mediatori culturali, pizzaioli e pasticceri”, rivela un’ente specializzato

Nello specifico, l’ente punta principalmente sul Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo della persona attraverso la sua qualificazione o riqualificazione professionale.

Dunque, i corsi dell’azienda in questione, sono principalmente destinati ai beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai beneficiari di ammortizzatori sociali senza rapporto di lavoro, quali disoccupati e percettori di indennità di disoccupazione NASpI, o DIS-COLL, ai beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, ai lavoratori fragili o vulnerabili, quali i giovani NEET sotto i 30 anni che non studiano, non lavorano e non ricevono una formazione (Not in Education, Employment or Training), alle donne in condizioni di svantaggio, alle persone con disabilità, ai lavoratori maturi, ai disoccupati senza sostegno al reddito ed ai ‘working poor’, i lavoratori con redditi molto bassi.

I profili più richiesti oggi in Italia, gli esperti: “Abbiamo formato moltissimi stranieri come mediatori culturali, una delle figure più richieste”

Ed in tutto ciò, quali sono attualmente i profili più richiesti? “Abbiamo formato moltissimi stranieri come mediatori culturali – spiegano i responsabili – una delle figure più richieste. Ed abbiamo formato anche molti pizzaioli e pasticceri, poiché vi è una grandissima domanda anche nel settore alimentare”.

Ricordiamo che, al termine della formazione, i partecipanti ottengono un titolo regionale valido non solo in Italia ma anche all’estero, utile sia per gli stranieri che vogliano tornare nel loro paese di origine che per gli italiani che desiderino lavorare all’estero.

