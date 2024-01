Lavoro Roma, incredibile: De Santis (LCR), “Ben l’80% dei  nuovi contratti sono precari, un fenomeno da affrontare con emergenza”

“I dati sull’occupazione a Roma pubblicati dalla UIL Lazio e dall’istituto di ricerca Eures sono sconcertanti. L’80% dei giovani che stipulano rapporti di lavoro è precario; questo significa che 8 giovani su 10 non sono in grado di richiedere un mutuo per l’acquisto di casa, né di costruire una sicurezza per il proprio futuro”.

Roma, precari l’80% dei contratti, LCR: “Non è una novità da molti anni, ma questa situazione si va aggravando”

E’ quanto rivela il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis, che aggiunge: “ Di certo non è una novità da molti anni, ma nella città di Roma questa situazione si va aggravando: e questo è un dato che deve assumere la priorità assoluta anche nelle politiche della Giunta Gualtieri”.

Roma, precari l’80% dei contratti, LCR: “E’ necessario assumere una visione di investimento in grado di puntare anche su settori in crescita”

Dunque, rimarca il capogruppo capitolino, “Questi numeri ci mostrano come non sia sufficiente adagiarsi sul settore turistico, che rappresenta di per sé un patrimonio insito alle potenzialità della città, ma sia bensì necessario assumere una visione di investimento in grado di puntare anche su settori in crescita, che siano in grado di garantire la valorizzazione di competenze e di trasformarsi anche in stabilità occupazionale”.

Roma, precari l’80% dei contratti, LCR: “È indifferibile affrontare questa vera e propria emergenza sociale”

Quindi, conclude De Santis, “È indifferibile affrontare questa vera e propria emergenza sociale, che sembra messa in secondo piano non solo nel dibattito pubblico nazionale, ma paradossalmente anche in quello cittadino“.

Max