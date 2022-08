Lazio, 90 scuole ammesse al bando Sapere i sapori

Arrivato alla sua 25° edizione, il progetto di

Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, ‘Sapere i Sapori’

ha ottenuto una vasta adesione da parte degli

Istituti Scolastici. Su 141 domande pervenute, sono 90 le

istanze ammesse a contributo fino all’esaurimento risorse.

Gli alunni coinvolti per l’anno 2022/23 saranno circa 10.300 e le azioni educative si svolgeranno per l’intero prossimo anno scolastico.

Queste le parole dell’Assessora Agricoltura, Foreste,

Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari

opportunità Enrica Onorati.

“25 anni, un traguardo importantissimo per Sapere i Sapori,

progetto che ha saputo innovarsi nel tempo, divenendo uno

strumento a servizio delle bambine e dei bambini del Lazio,

dei loro insegnanti e del sopraggiungere di esigenze sempre

nuove e diverse. Nel corso dell’ultimo decennio come

amministrazione regionale abbiamo introdotto nuove tematiche

per rispondere ai bisogni e alle istanze che man mano ci

venivano presentate dalle scuole: penso all’educazione

ambientale, al discorso del riciclo e dello spreco alimentare,

ai disturbi del comportamento alimentare, che soprattutto dopo

la pandemia sono aumentati tra i giovanissimi. Sapere i Sapori

ha saputo più di tutto fare squadra sul territorio in un

connubio virtuoso e vincente tra Istituzioni, scuole,

associazioni e realtà impegnate sui diversi territori. Siamo

davvero contenti che anche quest’anno il bando sia andato

esaurito e che più di 10.000 giovani studentesse e studenti

saranno coinvolti nelle attività del prossimo anno

scolastico”.

E ancora: “La grande partecipazione registrata al bando conferma

l’apprezzamento che questo progetto si è saputo conquistare in

questi primi 25 anni diventando un punto di riferimento per

l’educazione alimentare e la conoscenza della nostra regione,

delle sue eccellenze, dei suoi sapori. Incentivare sempre di

più la sinergia tra istituzioni, scuole e famiglie è

fondamentale per mettere in atto azioni efficaci e far

crescere nei giovani, e negli adulti, la consapevolezza che le

nostre scelte alimentari incidono non solo sulla vita, il

benessere e la salute dei singoli ma anche su quella delle

nostre comunità e del Pianeta” così il presidente di Arsial,

Mario Ciarla.