(Adnkronos) – La Lazio batte il Bayern Monaco per 1-0 nel match di andata per gli ottavi di finale di Champions League giocato oggi 14 febbraio 2024 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti si impongono con il gol di Immobile, a segno su rigore al 69′. La gara di ritorno è in programma in Germania il 5 marzo.