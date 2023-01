Lazio, caos Immobile, si torna sul mercato? Confusione sulla posizione del bomber della Lazio, che nel match contro il Sassuolo ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Nelle prossime ore svolgerà gli esami.

Se Sarri spingerà per un centravanti, dovrà rinunciare a Luca Pellegrini, per il quale la dirigenza ha stretto con l’entourage. Per l’attacco, conferme per Sanabria ma il Torino aspetta il sì della Roma per Shomurodov.