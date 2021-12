Lazio, le sette regole per un ‘Natale sicuro’

Sette regole per un Natale sicuro. Dall’invito a vaccinarsi a quello di arieggiare l’ambiente nelle cene affollate. Le ha fornite il Lazio pubblicandole sul proprio profilo Facebook. La Regione, almeno a Natale, non dovrebbe passare in zona gialla, rischio che corre invece per Capodanno. I numeri del contagio sono in salita e l’unico dato attualmente al di sotto della soglia di pericolo è quello relativo all’occupazione di posti letto in area medica.

Ragione per cui il Lazio ha deciso si stilare una lista di semplici regole da osservare durante le feste. Sono sette: “se non lo hai ancora fatto, prenota velocemente il richiamo – scrive la Regione – evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto; se organizzi e partecipi a feste casalinghe è fondamentale creare delle ‘bolle negative’, informati cioè se i tuoi ospiti e i partecipanti hanno il Green pass o un tampone negativo entro le 48 ore”.

Continua la lista: “Arieggia spesso i locali, soprattutto in presenza di più persone esterne dal nucleo familiare; lavati e igienizza frequentemente le mani; se vai a ristorante esibisci sempre il Green pass; se hai anche una piccola sintomatologia, meglio essere prudenti ed evitare di partecipare ad eventi o feste familiari”.

Intanto ieri, per contenere l’innalzamento dei contagi, il governatore Zingaretti ha firmato un’ordinanza che obbliga l’utilizzo delle mascherine all’aperto in tutta la Regione. Una misura già attiva a Roma in determinate zone, quelle centrali e le vie dello shopping. L’obbligo entrerà in vigore a partire da giovedì 23 dicembre.