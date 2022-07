Lazio ‘live’ – Gli ‘imperdibili’ appuntamenti di luglio di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”

Continuano gli appuntamenti di luglio di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

La settimana si apre nel segno del jazz con Fabrizio Bosso Quartet mercoledì 20 luglio. Il trombettista presenta al pubblico WE4, progetto che esprime pienamente nel suono, nell’interplay e nella scrittura, un’idea di condivisione totale, cifra stilistica del pensiero musicale di Fabrizio Bosso, accompagnato da Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria.

Si prosegue giovedì 21 luglio con un tripudio di electro, house, rap e dubstep targato MYSS KETA, l’iconica rapper e performer dall’attitudine punk, volto velato e identità nascosta, che infiammerà il palco della manifestazione con il suo live dissacrante.

Sempre giovedì 21 prende avvio la XXII edizione di “Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico”: un ciclo di conferenze a cura del polo museale civico del Castello di Santa Severa diretto da Flavio Enei, in collaborazione con il Gruppo archeologico del territorio cerite. Sarà proprio Enei ad aprire il nuovo ciclo, che avrà luogo nel Cortile delle Barrozze alle ore 21.15, con l’incontro dal titolo “Gli approdi di Alsium, Pyrgi e Castrum Novum nell’antico territorio ceretano”, con ingresso gratuito

Venerdì 22 luglio è la volta di Margherita Vicario, cantautrice romana tra le più promettenti della scena musicale italiana che sale sul palco del Castello di Santa Severa dopo una serie di tour, tra club e teatri, a colpi di sold-out. Vicario si esibisce insieme aFracasia e Bivio, vincitori della categoria Songwriting Heroes di LAZIOSound Scouting 2022.

Sabato 23 luglio lo special guest è Dimitri From Paris, musicista, dj e produttore francese noto al grande pubblico per i suoi remix dei grandi brani degli anni ’70.

Domenica 24 luglio chiude la densa settimana musicale il concerto di musica classica di I Solisti Aquilani & Daniele Orlando, che suoneranno “Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Una nuova stagione”, interpretazione inedita di uno dei classici più amati, per dire quello che non è stato ancora detto e guardare alle Stagioni con gli occhi contemporanei.

Sabato 23 e domenica 24, inoltre, tornano le attività sportive del CONI Lazio, gratuite e aperte a tutti. Dalle 11 alle 19, nelle cinque aree sportive del Villaggio dello Sport, istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio, offrono l’opportunità di praticare e sperimentare diverse discipline sportive all’insegna del divertimento e del benessere. Protagonisti del weekend sono surf, sup, pentathlon moderno (tiro con pistola laser), yoga, baseball, calcio e tennis tavolo. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio Coni Lazio e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

