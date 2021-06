Lazio, Luis Alberto tentato dall’Inter. Ma Lotito non cede

Prima Inzaghi, ora Luis Alberto. L’Inter guarda in casa Lazio e dopo aver strappato ai biancocelesti l’allenatore piacentino tenta lo spagnolo. Secondo il Messaggero sarebbe stato proprio Inzaghi a chiamare Luis Alberto. I due si stimano, si conoscono da tempo. Prima dell’arrivo di Inzaghi jr a Roma il Mago aveva pensato addirittura di smettere, poi ha ritrovato la scintilla.

Negli ultimi anni in biancoceleste è diventato uno dei migliori fantasisti del campionato italiano, e forse Luis Enrique avrebbe fatto bene a portarlo anche all’Europeo. Dopo il malore di Eriksen l’Inter si guarda intorno, è disposta ad aspettare il centrocampista danese, ma ci sono ancora troppe incognite.

Così Inzaghi avrebbe alzato il telefono, chiedendo al suo pupillo se fosse disposto a raggiungerlo a Milano. A spingerlo verso il nerazzurro, secondo il Messaggero, potrebbe essere anche il nuovo ruolo che Sarri ha pensato per lui: regista davanti alla difesa. Lontano dalla porta avversaria quindi, lì dove gli assist e i gol rimpolpano il contratto dello spagnolo, reso ricco dai bonus.

Una trattativa resa però difficile dalla volontà di Lotito, che ha mal digerito la modalità con cui l’Inter ha strappato Inzaghi alla Lazio. In ogni caso il prezzo fissato per lo spagnolo – mai sul mercato – è di 60 milioni. Tanti, bisognerà capire se l’Inter sia disposta a metterli sul piatto per far tentennare il patron biancoceleste.