Lazio, Radu ha deciso: rimarrà ancora in biancoceleste

Radu si è legato a vita alla Lazio, non ha ceduto alla tentazione del richiamo del suo ex allenatore e compagno. Simone Inzaghi lo voleva all’Inter, come alternativa d’esperienza per la difesa nerazzurra, il difensore rumeno ha scelto ancora la Lazio. Fino al termine della sua carriera. Ha accettato la proposta biancoceleste di rinnovo, vestendosi di biancoceleste per sempre.

Legatissimo alla squadra, legatissimo alla città di Roma. Non a caso è il giocatore con più presenze nella storia della Lazio. Un motivo in più per spingerlo ad accettare. Vuole lasciare un segno indelebile nella storia del club, ancor più di quanto fatto finora.

Ad annunciare il rinnovo del contratto di Radu è stato il sito di calciomercato Gianlucadimarzio.com. La Lazio lo ha convinto proponendogli un contratto biennale. Con Sarri sarà impiegato come centrale o come terzino sinistro, ruolo che ricopriva ai tempi del suo arrivo alla Lazio. Un giocatore duttile ed esperto, che anche Inzaghi ha provato a portare a Milano. Senza successo.