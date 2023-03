Lazio-Roma, Capitale blindata per il derby: mille uomini in campo

(Adnkronos) – Capitale blindata domani per il derby Lazio-Roma, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l’allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri. Saranno oltre mille gli uomini delle forze dell’ordine in campo per evitare incidenti.

Servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi in campo domani intorno allo stadio. Le prime chiusure di strade nella zona dell’Olimpico scatteranno già dalle 14. Un piano sicurezza già collaudato per gli altri derby ma che sarà rafforzato in conseguenza delle indicazioni del Viminale. Massima attenzione quindi anche da parte degli investigatori della digos di Roma e dei carabinieri del Nucleo informativo che sono già al lavoro sul monitoraggio dei tifosi.

BOYS ROMA- “Spero proprio che non succeda niente, i derby sono stati sempre abbastanza tranquilli. Tutto questo clima che leggo sui giornali mi stupisce per quanto riguarda Lazio e Roma. Cerchiamo di vivere lo sport come va vissuto”, dice all’Adnkronos Guido Zappavigna, tifoso romanista, già appartenente al gruppo Boys Roma 1972, dopo l’allerta sul rischio scontri in occasione del derby Lazio-Roma. Secondo Zappavigna ”se non si ferma questa escalation”, che riguarda però ”soprattuto l’Europa”, siamo ”arrivati a un punto di non ritorno”. ”Anche tutto questo allarme ingiustificato crea tensioni, è tanto bello andare a vedere la partita con i figli e i nipoti per mano – dice – Creare questo clima non è bello”.

ROMA CLUB – “Faremo tanto tifo per la nostra squadra e sarà all’insegna del rispetto, del fair play, con osservanza dei valori dello sport”, afferma all’Adnkronos Francesco Lotito, presidente dell’Associazione Italiana Roma Club (Airc), in vista del derby della Capitale, valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, che si disputerà domani all’Olimpico. “Siamo contro ogni tipo di violenza sempre, è nello Statuto della nostra Associazione, affronteremo – ha aggiunto – il derby Roma-Lazio come tutte le altre partite osservando i valori dello sport, perché il calcio è sport”.