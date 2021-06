Lazio zona bianca, coprifuoco, ristoranti, eventi all’aperto: cosa cambia

Niente coprifuoco e regole meno rigide: da oggi, lunedì 14 giugno, anche il Lazio entra in zona bianca. Attualmente sono circa 40 milioni gli italiani entrati nella fascia di rischio meno a rischio, entro l’estate tutta Italia entrerà in zona bianca. Restano l’obbligo di indossare la mascherina, anche all’aperto, e il divieto di assembramenti.

Cosa cambia per il Lazio a partire da oggi con l’ingresso in zona bianca? La novità più importante riguarda il coprifuoco. Non ci sarà più un limite orario, sarà quindi possibile uscire di casa in qualsiasi momento della giornata, e soprattutto della notte, senza motivazioni specifiche. Sarà accantonato anche il limite di persone che possono sedersi al tavolo del ristorante all’aperto, finora fissato a 6. E il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha annunciato che il limite degli spettatori per eventi all’aperto sarà portato da 1.000 a 1500 persone.

I numeri relativi al Covid nel Lazio nell’ultima settimana sono stati incoraggianti, ha fatto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato “prosegue il trend da zona bianca, l’incidenza è in calo a 23 per 100mila abitanti, in calo anche Rt a 0,62. Nella regione, oggi, su oltre 10mila tamponi (+655) e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 16mila test, si registrano 194 nuovi casi positivi (+15), i decessi sono 6 (-1), i ricoverati sono 543 (-44). I guariti 936, le terapie intensive sono 108 (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 126″.