Le diverse forme d’amore, la Dott.ssa Danyla De Vincentiis analizza il film “Le fate ignoranti”

“Le fate ignoranti” è il film messo sotto la lente di ingrandimento dalla Parent Coach Danyla De Vincentiis che come ogni venerdì è intervenuta su Radio Roma Television per offrire spunti di riflessione partendo da una pellicola cinematografica.

Per chi non conoscesse “Le fate ignoranti”, si parla di una famosa pellicola del regista turco Ferzan Ozpetek con protagonisti gli attori Margherita Buy e Stefano Accorsi. Ciò che emerge sin dalle prime scene sono le diverse forme d’amore, esaltate dal rapporto tra marito e moglie, marito e amante, ma soprattutto una forma d’amore data “non dalla famiglia che ti trovi, ma dalla famiglia che ti scegli”.

La Parent Coach Danyla De Vincentiis: “Si dice che quando un bicchiere, in una scena finale, si rompe, la persona che ami se n’è andata via”

Come spiegato nella trasmissione “A Casa di Amici” condotta da Giulia Capobianco: “Le fate ignoranti” rappresentano massimamente un essere umano che vive allo scoperto i propri sentimenti senza la costante paura di manifestarli. A volte invadenti, a volte troppo esplicite, le persone, che sono “fate” perchè non appena le incontriamo ci travolgono con il loro potere di cambiare le carte sul tavolo della vita”.

Le fate ignoranti è uscito al cinema nel 2001 ma per certi aspetti è un film sempre attuale, tra i temi affrontati nel corso della storia raccontata nella pellicola anche l’omosessualità, e AIDS.

“Si dice che quando un bicchiere, in una scena finale, si rompe, la persona che ami se n’è andata via” – dice la Dott.ssa De Vincentiis. In questo caso però il finale lascia immaginare che la persona possa tornare, così come un amore folle.