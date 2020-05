Legge 104, Coronavirus, proroga permessi retribuiti, 12 giorni Maggio Giugno Dl Aprile: come fare domanda all’Inps

Con l’emergenza coronavirus, molte sono state le iniziative e gli interventi del Governo, tramite Decreto, per poter fornire gli strumenti e i sostegni a tutta una serie di soggetti, figure e categorie sociali in enorme difficoltà.

Alla crisi sanitaria si è aggiunta quella economica e a questa anche quella sociale: tra le iniziative e le informazioni necessarie da tenere a mente in questo periodo di inizio di Fase2 da coronavirus, ecco anche spazio alla famigerata Legge 104.

Ma di cosa stiamo parlando? Cos’è la legge 104? Come funziona? E a beneficio di chi? E come si inserisce nel contesto degli interventi dovuti al coronavirus? Ecco tutte le specifiche

Legge 104: coronavirus permessi 12 giorni maggio e giugno Dl Aprile

La legge 104 è una particolare indicazione normativa dello stato che mira a sostenere dal punto di vista tecnico tutti quei soggetti affetti da disabilità o che siano coinvolgi nel cosiddetto ‘accompagno’, vale a dire la assistenza, sia domiciliare che di spostamento, per i familiari con disabilità.

In particolare è una legge che fa riferimento ai permessi retribuiti Inps 2020, per coloro che supportano persone e familiari in difficoltà e che riguarda, appunto, con modifica e aggiornamento da parte della Legge del 4 novembre 2010 n.183, tutta una serie di soggetti. Nello specifico facciamo riferimento a:

– Lavoratori con figli gravemente disabili;

– Lavoratori che assistono un familiare o affine entro il 2° grado gravemente disabile;

– Lavoratore o lavoratrice con grave disabilità

Tutti questi soggetti hanno diritto di fruire di permessi retribuiti Inps di 3 giorni, che possono essere divisi anche ad ore, in base al tipo di contrattazione full time o part time.

Ma cosa sono i permessi legge 104/92, a chi spettano, e quanti giorni spettano al mese e come fare domanda dei permessi retribuiti all‘Inps?

Ecco tutto ciò che vi è da sapere anche in base alle ultimissime novità decreto Aprile 2020.

Legge 104: permessi e novità nel Decreto di Aprile

Cosa cambia per la Legge 104 e dunque i permessi retributi a fronte delle ultime novità relative al Decreto di Aprile ed alla emergenza coronavirus?

In base a quanto previsto dalla bozza di testo del decreto Aprile 2020 sono confermate le modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104,.

AAll’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, con modifiche dovute alla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le queste modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto la dicitura “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Pertanto nel decreto Aprile di maggio proroga permessi 104 di 12 giorni tra maggio e giugno.

Legge 104 permessi retribuiti proroga, 12 giorni, news decreto Cura Italia

Dunque si ha un allungamento della durata dei permessi retribuiti secondo l’ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 stando al Dl del governo

In base a quanto previsto dal decreto, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa dei cosiddetti permessi retribuiti legge 104, è incrementato di ulteriori complessivi 12 giorni per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. Il Dl Cura Italia offre ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. “Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese”.