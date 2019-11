L’Eredità: Laura Guderzo vince alla Ghigliottina e vola a 100 mila euro

Termina con una vincita la puntata del 14 novembre de L’Eredità. Nel preserale di RaiUno campione d’ascolti condotto da Flavio Insinna si festeggia per la sesta volta la vittoria alla Ghigliottina. L’impresa porta la firma di Laura Guderzo che, nella prima parte del game show, ha rischiato di uscire prima del Triello ma vince la sfida contro Michela. La Guderzo così si qualifica alla fase successiva assieme a Cristina e Niccolò. Quest’ultimo, per la seconda volta consecutiva, si ferma prima dei calci di rigore. Nel duello finale verso la Ghigliottina per 5-4 Laura s’impone Cristina. Si parte da 210 mila euro ma dimezza due volte. Per 52.500 euro deve trovare la parola che lega MONDIALE, FUOCO, MOTORE, MASSIMA ed ELEVARE. Laura indovina POTENZA e, sommando le due vincite, sale a 100 mila euro.