L’estate Hot dei fedifraghi: a volere evadere con una relazione al di fuori del matrimonio o della coppia è il 17% dei fedeli’! Ecco il grafico

Dove andranno in vacanza i fedifraghi? La maggior parte (71%) preferisce rimanere in Italia —soprattutto in Sardegna (22%), Puglia (19%) e Sicilia (18%)— così sarà più facile organizzare i loro incontri con nuovi partner, facilmente reperibili in tutt’Italia sul portale ed app Incontri-ExtraConiugali.com, che per l’occasione ha condotto questo curioso ed interessante sondaggio estivo.

L’estate Hot dei fedifraghi, Fantini: “Per la ‘scappatella’ i dati raccolti evidenziano la fotografia di un nuovo turismo in cui vi è la tendenza a privilegiare mete molto frequentate”

Un 29% preferisce invece partire per un viaggio all’estero. Tra loro il 69% predilige le città più trasgressive mentre il 31% ha già deciso di partire con l’amante per almeno un fine settimana, con una pretesto quale può essere quello di un viaggio di lavoro o di una vacanza con i vecchi amici dei tempi della scuola. Tra le mete ideali per chi preferisce l’estero spiccano Spagna (20%), Francia (18%), Malta (17%) e le crociere (8%).

“I dati raccolti evidenziano la fotografia di un nuovo turismo in cui vi è la tendenza a privilegiare mete molto frequentate (overtourism) da parte di chi cerca una scappatella o una fugace storia trasgressiva e mete poco frequentate (undertourism) da parte delle coppie più tradizionali”, spiega Alex Fantini, il fondatore dell’ormai gettonatissimo portale di incontri.

La maggior parte dei fedifraghi che preferiscono rimanere in Italia opterà per Sardegna, Puglia e Sicilia, dove sarà più facile organizzare i loro incontri con nuovi partner, facilmente reperibili in tutt’Italia proprio sul portale Incontri-ExtraConiugali.com e sull’app ‘Incontri Extraconiugali’. Un 29% dei traditori preferisce invece partire per un viaggio all’estero. Tra loro il 69% predilige le città più trasgressive mentre il 24% ha già deciso di partire con l’amante per almeno un fine settimana, adducendo un pretesto quale può essere quello di un viaggio di lavoro o di una vacanza con i vecchi amici dei tempi della scuola. Tra le loro mete ideali spiccano Spagna, Francia, Malta e le crociere.

L’estate Hot dei fedifraghi, a volere evadere con una relazione al di fuori del matrimonio o della coppia è il 17% dei fedeli’!

Infine, escludendo poi il ‘cluster dei fedifraghi’ dal campione, il noto portale di incontri di Alex Fantini ha inolre scoperto che, a volere evadere con una relazione al di fuori del matrimonio o della coppia è il 17% dei fedeli’! Come conclude infatti il ‘patron’: “E per loro è la città l’ambiente ideale per tradire, sia per gli uomini (85%) che per le donne (88)”.

