 L’impegno in rosa nel sociale – Donna, vita e libertà”: al “Cineteatro 33” la giornata della donna oltre l’8 marzo

Si terrà domani, martedì 14 maggio alle 10, l’evento “Donna, vita, libertà. Giornata internazionale della Donna oltre l’8 Marzo”. Sede dell’iniziativa sarà il “Cineteatro 33” in via Gran Paradiso n. 33 i con i ragazzi che attraverso disegni, poesie e riflessioni racconteranno varie storie di donne impegnate nel sociale.

“La finalità di questa iniziativa è quello di celebrare l’impegno quotidiano delle donne attraverso la promozione in campo civile e sociale, ad esempio, prendendo spunto dalle semplici parole che hanno alimentato e alimentano la resistenza iraniana partita dalle donne: donna, vita e libertà”, spiega Anna Marina Nangano, presidente dell’associazione “99non è cento”, che patrocina l’iniziativa insieme al Municipio III, alla fondazione Arché e al main sponsor Tiberia Hospital – GVM Care & Research, che sosterrà l’iniziativa premiando gli studenti partecipanti: “E’ per noi una soddisfazione ed un orgoglio sostenere questa iniziativa” dichiara Valeria Giannotta, Amministratore Delegato del Tiberia Hospital di Roma: “Da sempre le donne dimostrano uno spiccato impegno e una costante dedizione al lavoro e ciò nonostante le responsabilità nella vita privata, familiare e sociale. Noi come Gruppo Villa Maria (GVM) mettiamo concretamente tutte le donne e, quindi, la parità di genere e il welfare al centro della policy del nostro Gruppo.

In particolare, Tiberia Hospital, che dirigo da 7 anni, è un’azienda con uno spiccato senso “rosa”, le cui donne rappresentano oltre il 60% del personale e che ricoprono la maggior parte dei ruoli apicali, detenendo, peraltro, la quota di personale con il più alto livello di istruzione.

Tiberia Hospital è stata anche tra le prime aziende sanitarie del Lazio ad aver ottenuto la certificazione sulla parità di genere e da oltre 3 anni fa parte dell’iniziativa di Fondazione Onda per la promozione della prevenzione e la tutela della salute della donna e di genere, per garantire loro il diritto alla salute secondo principi di equità e pari opportunità. (Bollini rosa) ”.

Max