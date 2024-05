Linea C Roma – Caudo (Roma Futura): “Soddisfazione per ok dell’Aula a spostare fermata Chiesa Nuova in posizione più baricentrica”

Linea C Roma – Caudo (Roma Futura): “Soddisfazione per ok dell’Aula a...

“Esprimo soddisfazione per l’ok unanime dell’Assemblea Capitolina alla mozione, di cui è promotore e primo firmatario il consigliere Francesco Carpano e che anche io ho firmato con convinzione, con cui chiediamo all’Amministrazione e al Contraente Generale della Linea C di esplorare tutte le possibilità tecnico-progettuali per spostare la fermata oggi prevista a Corso Vittorio – Chiesa Nuova in una zona più baricentrica rispetto a quelle di Venezia e San Pietro”, dichiara il Capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo.

“Oggi la stazione è prevista a Piazza della Chiesa Nuova è troppo decentrata, per questo chiediamo che nella prossima conferenza dei servizi Roma Capitale chieda di ricentrare la stazione avvicinandola verso Largo Argentina, ipotizzando una fermata che potrebbe essere nei pressi di Palazzo Braschi, o nel parcheggio adiacente al palazzo della Cancelleria, accorciando così il tragitto dalla fermata Venezia a quella successiva” conclude Caudo.

Max