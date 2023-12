Lollobrigida e il treno, Arianna Meloni: “Orgogliosa di mio marito, lui è andato a lavorare”

(Adnkronos) – Nessuna tirata d’orecchie al marito ministro (Francesco Lollobrigida) per aver fatto fermare a Ciampino un Frecciarossa ma anzi orgoglio perché “lui è andato a lavorare”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio Giorgia, arrivando ad Atreju risponde ai cronisti che tornano sulla vicenda.

“Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione, lui è andato a lavorare. Se gli ho tirato le orecchie? Sinceramente no -aggiunge – proprio no in questo caso, in altri casi sì, in questo no”.