Lombardia,la zona rossa potrebbe allargarsi. E c’è l’ipotesi di chiudere la Regione per un mese

Il coronavirus spaventa l’Italia, che da nord a sud avverte il pericolo incombente. Alcune zone più di altre, però, stanno già vivendo l’incubo di un’epidemia che giorno dopo giorno incrementa contagi e vittime. La regione più colpita, al momento, è la Lombardia, che ha già messo in quarantena diversi comuni.

La preoccupante corsa che il coronavirus sta sviluppando nella zona potrebbe però portare a decisioni drastiche, come l’allargamento della zona rossa ad altri comuni e addirittura a tutto il territorio. A ventilare questa ipotesi è Repubblica, che incrociando diverse fonti ha fatto luce sul clima teso che si respira che ha portato Attilio Fontana a parlare in ‘toni molto drammatici’.

Possibile chiusura del territorio per un mese

Sempre da quanto raccolto da Repubblica il presidente della Regione Lombardia ha riunito i capigruppo di maggioranza e opposizione descrivendo la situazione come ‘molto grave’, e avanzando quindi la possibilità di chiudere l’intero territorio per un mese intero, per evitare che il diffondersi della pandemia possa indurre a chiudere la zona per ancora più tempo.