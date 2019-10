Londra scioccata: studenti italiani stuprano ragazza ed esultano

Una vergogna ‘tripla’ quella a cui hanno esposto il nostro Paese due studenti italiani nel corso di un soggiorno a Londra. Non solo i due hanno approfittato di una ragazza ubriaca per abusarne sessualmente, ma hanno addirittura ripreso ‘l’impresa’ con lo smartphone e, infine, vergogna delle vergogne, le telecamere di vigilanza poste all’esterno del pub e nelle vie limitrofe a dove si è consumata la violenza, li hanno ripresi mentre andavano via ‘battendosi il 5’ reciprocamente ed abbracciandosi!

Protagonisti di questa indegna storia, come dicevamo sono due studenti di 25 e 26 anni (purtroppo non sono stati diffusi ne i nomi, ma uno è di Bologna e l’altro di Napoli) i quali, la sera del 25 febbraio del 2017, si sono recati presso il ‘Toy Room Club’, un disco-pub sito nell’area di Soho. Qui tra una birra e un’altra – ma non deve essere un giustificativo, anzi – hanno preso confidenza con una giovane così, pochi minuti dopo, quando quest’ultima si è recata alla toilette, i due l’hanno seguita per poi consumare i ‘loro porci comodi’. Il resto, come appunto documentato dalle videocamere di sorveglianza, il ripugnante entusiasmo di questi due imbecilli, ed il referto medico della povera giovane che, a causa delle gravi lesioni subite, ha addirittura dovuto affrontare un intervento chirurgico. Davanti al giudice i due hanno ribadito che la 23enne era consenziente, lei invece ha riferito di essere stata talmente ubriaca da non essere in grado di ricordare e di riconoscerli. E questo ha lasciato qualche dubbio tra i legali degli italiani.

Tuttavia, la Corte di Isleworth li ha giustamente condannati e, a giorni conosceremo l’entità della pena, che speriamo sia a dir poco altrettanto severa…

Max