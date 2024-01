Lotteria Italia 2023, estrazione finale: biglietti e premi

(Adnkronos) – Estrazione finale della Lotteria Italia 2023 2024, ecco i biglietti vincenti e i premi. Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il quarto da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il terzo premio da 2 milioni va al tagliando I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quinto da un milione a Monte Colombo-Montescudo (RN).

I premi sono in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Come riporta agipronews lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti: “E’ andata molto meglio dello scorso anno”, ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida.