Lotto, estrazioni Superenalotto 5 novembre 2019: i numeri vincenti in diretta oggi

Estrazioni Lotto e Superenalotto 5 novembre 2019 in diretta su Italia Sera in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20 di oggi. Questa sera tornano le estrazioni dei concorsi più famosi d’Italia, a partire dalle 20 gli aggiornamenti live con tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e l’estrazione serale del 10 e Lotto.

Appuntamento alle 20 di oggi, 05/11/2019, con i concorsi n. 133 di Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto. Per l’estrazione di oggi del Superenalotto il jackpot in palio è di 27 milioni e 800 mila euro.

Lotto 5 novembre 2019

BARI 55 26 84 4 9

CAGLIARI 68 85 7 55 41

FIRENZE 2 4 84 52 27

GENOVA 58 15 67 78 13

MILANO 22 21 64 90 57

NAPOLI 18 58 69 54 48

PALERMO 29 76 84 39 7

ROMA 3 43 42 40 74

TORINO 40 32 25 51 22

VENEZIA 9 61 27 52 59

NAZIONALE 89 51 22 65 33

Estrazioni Superenalotto 5 novembre 2019

I numeri estratti: 32 56 64 65 87 90

Numero Jolly: 71

SuperStar: 57

Lotto e Superenalotto: numeri ritardatari

Di seguito tutti i numeri ritardatari per le estrazioni di Lotto e Superenalotto aggiornati all’ultima estrazione, quella di sabato 2 novembre 2019. Tra i numeri ritardatari del Lotto il 22 sulla ruota di Palermo che manca da 124 turni, il numero 8 su Milano che non esce da 120 turni ed il 6 sulla ruota di Napoli che non si vede da 107 estrazioni. Per il Superenalotto tra i ritardatari troviamo i numeri 85 (che non esce da 56 estrazioni), il 64 (assente da 52 turni) ed il 3 (ritardatario da 48 concorsi). Seguono i numeri 48 (assente da 47 turni), 2 e 23 (non estratti da 45 turni).