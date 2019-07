Lotto, tutti i numeri ritardatari a oggi. Estrazione giovedì 25 luglio 2019

In attesa dell’estrazione del Lotto di giovedì 25 luglio, ecco di seguito i numeri più ritardatari ruota per ruota, aggiornati all’ultima estrazione del 23 luglio 2019.

Estrazioni lotto, ecco i numeri ritardatari al 23 luglio ruota per ruota

Il numero più ritardatario di tutti rimane l’85, assente dalla ruota di Milano da 105 estrazioni, al secondo posto invece si aspetta il 65 da 104 turni sulla ruota di Firenze.

A seguire c’è la ruota di Milano con il 20 (mai uscito per 93) volte). Scendendo in classifica quindi si trova la ruota Nazionale con il 36, assente da 87 estrazioni, lì dove manca anche il 60 da 86 turni. Le estrazioni a vuoto sono 86 anche su Cagliari con il 5.

In coda Venezia con il 72 che non esce da 82 estrazioni, Palermo che aspetta il 22 da 80 turni e Napoli che attende il 64 da 79 estrazioni, così come Bari per il 62.

Di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto: