Macron vuole Draghi a capo della Commissione Europea

Il presidente francese Emmanuel Macron desidera vedere Mario Draghi alla guida della Commissione Europea, mirando a contrastare il crescente sovranismo.

Cinque anni dopo aver sostenuto l’elezione di Ursula von der Leyen, Macron intende giocare di nuovo il ruolo di fautori del re, indicando Draghi come l’uomo giusto per il momento critico dell’Europa.

Fonti diplomatiche indicano che Macron ha discusso dell’idea con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando l’importanza di affidarsi a chi ha esperienza nei salvataggi e comprende l’importanza del lungo periodo in politica.

La mossa potrebbe affrontare resistenze in Italia, ma Macron la vede come un modo per mettere in difficoltà la crescente popolarità di Marine Le Pen in vista delle prossime elezioni presidenziali francesi. Draghi, sebbene inizialmente riluttante, potrebbe essere persuaso dalla rilevanza del suo ruolo in un momento così critico per l’Europa.