Magie del web: ecco come nascondere l’Indirizzo Ip

Navigare nell’anonimato: un sogno che per molti utenti internet sembra essere piuttosto una chimera, una speranza magari, ma tutto quanto c’è di più lontano dalla realtà. Eppure, non è così. Come sanno bene gli specialisti, infatti, è possibile navigare anche in incognito. Come è possibile? Semplice. Nascondendo l’indirizzo Ip.

Come nascondere l’indirizzo IP e navigare in anonimato

Come sappiamo, quando ci si connette ad internet si è riconoscibili in ottica navigazione per via dell’indirizzo IP. Ma c’è una possibilità per non lasciare traccia quando si entra su internet ed è proprio tramite uno stratagemma legato all’indirizzo IP.

Come noto l’indirizzo IP è in pratica il documento di riconoscimento adel tuo pc in rete, e nella fattispecie un numero di protocollo che rende riconoscibile in modo univoco il dispositivo con il quale stai navigando.

In pratica, chi volesse, può stabilire quante volte si collega ogni singolo dispositivo.

Tuttavia su internet esistono varie soluzioni per nascondere l’IP come ad esempio taluni specifici programmi nati proprio per nascondere IP passando a quelli che consentono di connettersi ad un’altra rete camuffando l’indirizzo IP.

Uno dei sistemi più usati è browser Tor: il browser più utilizzato da chi vuole navigare in incognito. Esso è in grado di far rimpallare l’indirizzo IP tra tutti i punti di ingresso presenti sul pianeta. Inoltre, con questo sistema cookies e script vengono bloccati.

Per scaricare Tor basta entrare nel sito ufficiale del programma e cliccare su “Scarica Tor Browser”: da quel momento, una volta eseguito download e installazione, la navigazione sarà sicura.

E poi c’è Hotspot Shield, che consiste in un programma cche fa accedere ad un’altra rete sicura e remota, utilizzando una VPN. Anche in questo caso basta andare in rete alla ricerca del programma e eseguire il semplice download.

Si può anche nascondere l’IP da android, ovviamente. Il metodo migliore per nascondere l’indirizzo IP su smartphone Android è con l’installazione di due applicazioni: Orbot e Orfox. La prima consente una una connessione; al contrario, Orfox sfrutta un browser che autorizza a navigare in incognita.