Malasanità – “Per i medici uno scudo penale, ma nessuno pensa alle vittime delle corsie”, ribatte il Codici sulla misura proposta

Il momento è quello del condizionale e delle indiscrezioni, ma la strada sembra tracciata: il Governo sarebbe intenzionato ad introdurre lo scudo penale per i medici, inserendo la misura in un emendamento nel Milleproroghe. Una decisione che l’associazione Codici boccia senza se e senza ma.

Scudo penale per i medici, il Codici: “Eppure le cronache raccontano ogni giorno casi di malasanità, tra scomparse improvvisa e diagnosi sbagliate”

Come commenta in proposito Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, “Un’iniziativa che contestiamo con fermezza . Ancora una volta l’attenzione è tutta rivolta al personale sanitario e si trascurano, per non dire ignorano, i pazienti. Eppure le cronache raccontano ogni giorno casi di malasanità. Morti tragiche, famiglie che piangono la scomparsa improvvisa del proprio caro senza sapere cosa è successo, per non parlare di diagnosi sbagliate”.

Scudo penale per i medici, il Codici: “Chi ha bisogno di uno scudo sono i cittadini, che devono fare i conti con una sanità da codice rosso”

Semmai, tiene a ribattere il responsabile del movimento a favore dei consumatori, “Chi ha bisogno di uno scudo sono i cittadini, che devono fare i conti con una sanità da codice rosso. Pensiamo alle strutture che mostrano lacune inquietanti, alle liste di attesa sempre più lunghe, ai soccorsi che a volte arrivano con ritardi allucinanti o senza il personale adeguato. E, lo ripetiamo, i casi sono all’ordine del giorno”.

Ad esempio, ricorda Giacomelli, “Poche settimane fa a Roma un quarantenne è andato al Pronto Soccorso per un mal di gola ed è morto. È normale? Siamo parte civile ad un processo in corso ad Agrigento per il decesso di una donna per malaria, che le è stata diagnosticata quando ormai era troppo tardi, nonostante avesse fatto presente che era appena rientrata da un viaggio in Africa, dettaglio che avrebbe dovuto indurre i medici ad approfondire quell’aspetto. Ecco, sono solo alcune delle vicende drammatiche su cui siamo intervenuti negli ultimi tempi”.

Scudo penale per i medici, il Codici: “Questo scudo penale ripropone lo schema attuato per il Covid. Le responsabilità, chiare ed evidenti, sono state archiviate”

Inoltre, aggiunge ancora il responsabile del Codici, “E lasciamo stare il ritornello delle cause spesso archiviate, perché è pura propaganda. Andiamo a leggere le sentenze, come quelle legate alla pandemia, a cui si vuole tornare con questo scudo penale che ripropone lo schema attuato per il Covid. Le responsabilità, chiare ed evidenti, sono state archiviate. Ci risiamo e non è certo une bella notizia, perché ancora una volta si pensa ai medici mettendo in secondo piano i cittadini”.

