Maltempo e tromba d’aria nel Lazio: disagi in tutta la costa Pontina. Alluvione a Formia: le strade della città diventano fiumi di fango. I Vigili del Fuoco e le autorità non hanno segnalato per il momento feriti o dispersi lungo la costa Pontina: molti tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l’area, alberi e rami caduti.

Anche nell’entroterra ci sono stati danni e disagi. La viabilità è rimasta fortemente compromessa, e diverse strade sono state chiuse al traffico. A Formia la pioggia ha fatto esondare il Rio Fresco, facendolo diventare un fiume di fango, che ha lambito le case, come testimoniano molti video pubblicati sui social network.