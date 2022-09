Maltempo, la perturbazione atlantica ‘martella’ diverse regioni. Trombe d’aria sul Garda e a Civitavecchia

Abbondantemente annunciato – come una ‘parentesi’ nell’ambito di una estate torrida che sembra non finire mai – puntuale, stamane una violenta ondata di maltempo ha investito il Centro-Nord. Inoltre – la natura sta cambiando – la perturbazione atlantica sta ‘martellando’ diverse regioni con grandine, nubifragi, e trombe d’aria.

Maltempo, panico sul versante veronese del Lago di Garda per una violenta tromba d’aria

Ciò che maggiormente impressiona in questa ‘strana’ estate, non è tanto la comparsa delle trombe d’aria, quanto invece la loro impressionante frequenza. In particolare, come vedremo, da segnalare due episodi inquietanti.

Il primo ci porta sul versante veronese del Lago di Garda dove, nell’area ‘perimetrata’ da Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise, una tromba d’aria ha creato il panico. Fortunatamente, la Guardia Costiera ha poi appurato che non sono stati segnalati danni a cose e persone.

Maltempo, tromba d’aria nei pressi della centrale elettrica dell’Enel di Civitavecchia ha sradicato diversi alberi

Più a sud, precisamente a Civitavecchia, intorno alle 9.30 una violenta tromba d’aria ha fortunatamente attraversato il territorio limitrofo alla centrale elettrica dell’Enel (dunque a scarsa densità abitativa), sradicando diversi alberi. Le autorità locali hanno riferito che non è stato coinvolto nessuno dei pochi residenti dell’area.

Max