Maneskin premiati agli Mtv Music Awards 2022 per il miglior video alternativo

(Adnkronos) – Inarrestabili Maneskin che, nell’ambito degli Mtv Music Awards 2022, si sono aggiudicati il premio per il miglior video alternativo per ‘I wanna be your slave’. Un’altra grande soddisfazione per la band romana che si è esibita ha regalato al pubblico della kermesse una performance ad alto tasso erotico, vestito solo di un paio di pantaloni di pelle nera che lasciavano una parte delle cosce scoperte ma soprattutto il lato b in bella vista. L’esibizione di ‘Supermodel’ dal palco Usa è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter di Mtv.

My new obsession? @thisismaneskin’s #VMA performance of “Supermodel” !!! pic.twitter.com/cMt3sH7Srg — Video Music Awards (@vmas) August 29, 2022

Sui social la band ha ringraziato con un post “tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa avventura adrenalinica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

In questa stessa edizione Harry Styles ha vinto il premio per il miglior album con Harry’s House mentre Tay.lor Swift si è aggiudicata il massimo riconoscimento, quello di video dell’anno, con ‘All too well’.