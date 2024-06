E’ sempre Cartabianca: domani su Rete4 la Berlinguer sul futuro assetto dell’Europa dopo il G7, e sullAutonomia differenziata

Domani, martedì 18 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata le strategie di Giorgia Meloni e il futuro assetto dell’Europa dopo il G7 pugliese, in cui la premier è stata padrona di casa, in vista delle elezioni in Francia. Intanto, mentre il Senato si appresta a dare il primo via libera alla riforma costituzionale sul premierato, le opposizioni compatte scendono in piazza per contestare anche l’autonomia differenziata, definita “Spacca-Italia”, e il clima di violenza che sta caratterizzando queste settimane, soprattutto dopo gli scontri dei giorni scorsi in Aula.

Max