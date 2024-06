Estate, si torna a viaggiare: ma quali sono le migliori auto per l’autostrada, le alternative economiche, e quelle perfette per la città?

Ci siamo: con l’avvento della stagione estiva, molte famiglie italiane si preparano per le tanto attese vacanze. Ovviamente, tra le modalità di viaggio preferite, spicca il viaggio in macchina, una scelta che, oltretutto, offre libertà, flessibilità e la possibilità di esplorare a fondo il nostro bellissimo paese. Tuttavia, per godere appieno di questa esperienza, è fondamentale scegliere l’auto giusta. Con un veicolo confortevole, efficiente e sicuro, il viaggio diventa parte integrante del divertimento e del relax.

Estate, si torna a viaggiare, l’esperto: “Per i lunghi viaggi, si consiglia di evitare i SUV di grandi dimensioni, soprattutto perché sono pesanti e rumorosi alle alte velocità”

A tal proposito carVertical (società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico), attraverso Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications, rivela quali sono le 8 auto migliori per chi fa i lunghi viaggi in auto, fornendo alcuni consigli utili per affrontarli al meglio e suggerimenti su come selezionare il veicolo perfetto per questa avventura.

“Guidare per molti chilometri – spiega l’esperto – ad esempio durante un lungo tragitto per andare al lavoro o per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze, può causare una forte usura del veicolo.” commenta . “Se si ha bisogno di un’auto per lunghi viaggi, si consiglia di evitare i SUV di grandi dimensioni, soprattutto perché sono pesanti e rumorosi alle alte velocità”.

Estate, si torna a viaggiare: ecco le migliori auto per le autostrade

Sarebbero tre i modelli di auto che, secondo carVertical, possono essere ritenuti i veicoli migliori per i viaggi più lunghi in autostrada, perché spesso hanno un isolamento acustico perfetto, sospensioni molto raffinate e molta potenza in caso di sorpasso:

Mercedes-Benz Classe C

Prezzo nuovo: a partire da 54.850€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 15.000€, prezzo medio intorno ai 28.000€

BMW Serie 3

Prezzo nuovo: da 51,700€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 12,500€, prezzo medio intorno ai 27,000€

Alfa Romeo Giulia

Prezzo nuovo: a partire da 43.988€

Prezzo dell’usato per i modelli di cinque anni: a partire da 15.000€, prezzo medio intorno ai 25.000€

Questo tipo di modelli sono anche molto comodi da guidare e la loro capacità di scivolare senza sforzo lungo l’autostrada richiede meno energia da parte del conducente, rendendo così i viaggi più lunghi meno faticosi, anzi può persino diventare rilassante.

Estate, si torna a viaggiare: quali sono le migliori alternative a prezzi accessibili?

Ci sono poi veicoli più accessibili, spiega ancora l’ Head of Communications di carVertical, ma comunque adatti alle attività di tutti i giorni, con molto spazio nell’abitacolo e quindi ideali per le giovani famiglie che hanno bisogno di spazio per i bambini o per i loro seggiolini. Inoltre, alcune di queste auto sono dotate di motori efficienti che non consumano troppo carburante e quindi sono ottime durante lunghe tratte di viaggio:

Peugeot 508

Nuovo prezzo: a partire da 38.170€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 13.500€, prezzo medio intorno ai 22.500€

Skoda Octavia

Nuovo prezzo: a partire da 29.500€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 7.500€, prezzo medio intorno ai 14.500€

Volkswagen Golf

Nuovo prezzo: a partire da 31.300€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 10.500€, prezzo medio intorno ai 17.000€

Estate, si torna a viaggiare: ecco invece le migliori auto per la guida in città

Infine, per gli automobilisti che guidano molto in città, la scelta migliore sono sicuramente auto compatte, e affidabili, ideali grazie alla modalità start and stop della guida nelle aree urbane trafficate:

Fiat Panda

Nuovo prezzo: a partire da 9.700€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 5.000€, prezzo medio intorno agli 8.500€

Toyota Yaris Hybrid

Nuovo prezzo: a partire da 19.950€

Prezzo dell’usato per modelli di cinque anni: a partire da 10.000€, prezzo medio intorno ai 16.500€

Estate, si torna a viaggiare: occhio a chi sta per acquistare un’auto usata, l’esperto spiega cosa fare

Se si sta acquistando un’auto usata che deve percorrere molti chilometri, è bene assicurarsi di controllare il chilometraggio del veicolo prima di concludere l’acquisto.

“Le auto con un chilometraggio più elevato sono spesso più convenienti, ma comportano un rischio maggiore di rottura in qualsiasi momento, poiché alcuni componenti meccanici sono già stati sottoposti a un forte stress e a un uso prolungato” spiega ancora Matas Buzelis. “Inoltre, è importante fare un controllo dello storico dell’auto per assicurarsi di acquistare un’auto in buono stato”.

Secondo carVertical, in Italia, il valore medio stimato dei danni è il terzo più alto in Europa con un valore di 7.643 euro. A volte i venditori non condividono i dettagli sulla storia dei danni di un’auto, e l’unico modo per scoprirli è proprio un controllo dello storico.

Max