Berlinguer choc – Caudo (Roma Futura): “E’ stata profanata di nuovo la tomba a Prima Porta”

“La tomba di Enrico Berlinguer è stata profanata ancora una volta, come scrive la figlia Bianca sul suo profilo Instagram. Un gesto insopportabile che, per la terza volta, arriva nell’arco di due mesi e a pochi giorni dall’11 giugno, quarantesimo anniversario della sua morte. Pensare che si tratti solo di atti vandalici non è più plausibile. Sono convinto che sia un gesto frutto di una chiara matrice politica ed è anche per questo che auspichiamo che il responsabile sia individuato al più presto. A nome personale, insieme a tutta la comunità di Roma Futura, esprimo la più affettuosa vicinanza alla famiglia di Enrico Berlinguer nel ricordo di un uomo e un politico di altissimo valore” , dichiara il capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo.

Max