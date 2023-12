Manga, è morto Aritsune Toyota: sceneggiò Astro Boy

Aritsune Toyota, sceneggiatore e scrittore giapponese di 85 anni, una figura di rilievo nella fantascienza nipponica sia nei fumetti che nei cartoni animati, è morto a Tokyo a causa di un tumore all’esofago. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia attraverso Facebook.

Nato nella prefettura di Gunma nel 1938, Aritsune Toyota ha iniziato la sua carriera come scrittore di romanzi di fantascienza, successivamente legando il suo nome a numerose produzioni dell’animazione giapponese, che si sono poi trasformate anche in fumetti. Dopo il notevole successo di “Astro Boy”, la prima serie TV animata giapponese creata da Osamu Tezuka, Toyota si unì negli anni ’60 allo staff della neonata Mushi Production di Tezuka come sceneggiatore. Ha contribuito come sceneggiatore a diversi altri anime, tra cui “Kimba il leone bianco”.