Manifest, la serie tv in onda su Canale 5 il 3 luglio 2019

Manifest, la serie tv in onda su Canale 5 il 3 luglio...

Su Canale 5 sta per approdare la nuova serie tv Manifest. Il 3 luglio 2019 sarà il giorno del debutto ufficiale in chiaro e in prima serata della serie, che arriva dall’emittente americana NBC.

Manifest, il cast e le anticipazione della serie tv

Manifest tratta le vicende legate alla vicenda dell’aereo disperso della Malaysia Airlines, il 370, con l’incidente dell’8 marzo del 2014. L’aereo partito da Kuala Lumpur, in Malesia, sarebbe dovuto atterrare a Pechino, in Cina, ma il velivolo non fu mai ritrovato.

Mediaset punta molto su Manifest, anche se lo scetticismo è d’obbligo dopo il timido inizio che ha avuto la serie Riviera.

Nel cast di Manifest ci sono John Dallas, nel ruolo del protagonista Ben Stone, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J. R. Ramirez e Luna Blaise. La trama invece sarà ispirata liberamente dai fatti reali del volo Malaysian Airlines.