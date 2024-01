Mar Rosso, cresce l’allarme ed il Pd fa pressing sul Governo con una mozione in Senato. La Rojc: “L’Ue deve muoversi subito”

Il Mar Rosso è sempre più un’area ‘calda’ e a rischio, le categorie economiche in Italia lanciano messaggi di crescente allarme e il Partito democratico va in pressing sul Governo.

Così oggi, accanto alla richiesta di un’informativa urgente dei capigruppo dem in commissione Difesa di Camera e Senato, è stata depositata una mozione a Palazzo Madama per sollecitare il Governo ad “attivarsi tempestivamente, nelle opportune sedi europee ed internazionali al fine di definire una strategia comune finalizzata a ottimizzare nel brevissimo termine l’impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici”.

Nello specifico, la mozione (a prima firma della capogruppo in commissione Politiche europee Tatjana Rojc e del capogruppo in commissione Esteri e Difesa Alessandro Alfieri), è sostenuta dai componenti dem nelle due commissioni: Franceschini, Malpezzi e Sensi, e Delrio, Casini e La Marca.

Mar Rosso, cresce l’allarme, la sen. Rojc: “E’ un problema dell’Italia e di tutta l’Unione europea e gli organi di Bruxelles devono muoversi subito”

Dunque, spiega in proposito la senatrice Rojc, “Prendiamo atto degli annunci del Governo, ma questi attacchi sono in corso ormai da settimane, il nostro Paese è tra i più esposti alle conseguenze del blocco di Suez e non si deve più perdere nemmeno un minuto e muoversi subito su più fronti. Per questo con la nostra mozione chiediamo che il Governo acceleri il più possibile consultazioni nelle sedi internazionali dedicate alla sicurezza dei traffici marittimi e degli approvvigionamenti di merci ed energia, anche valutando l’opportunità di specifiche missioni”.

E questo, aggiunge l’esponente dem, “ è un problema dell’Italia e di tutta l’Unione europea e gli organi di Bruxelles devono muoversi subito”.

Mar Rosso, cresce l’allarme, la sen. Rojc: “Tutto il settore portuale, logistico ed energetico che sta per entrare in grave sofferenza”

In poche parole la parlamentare tiene ad avvertire che “Le autorità portuali e operatori dello shipping ci stanno ripetendo in termini sempre più chiari e incalzanti che c’è anche tutto il settore portuale, logistico ed energetico che sta per entrare in grave sofferenza. Per questo il Governo dovrebbe anche attivare contatti con i presidenti delle Autorità di sistema portuale che sarebbero maggiormente colpite dall’interruzione dei traffici da Suez, per una valutazione approfondita dall’impatto dei mancati attracchi e – concludela Rojc – per studiare contromisure”.

Max