Maratoneta Supernews, II edizione: sono ufficialmente aperte le selezioni per la Maratona di Roma 2024

Ora è ufficiale: dopo il successo dello scorso anno, torna nella sua seconda edizione della ‘Maratoneta supernews”, l’iniziativa che permetterà a due atleti di correre la maratona di roma in programma il 17 marzo 2024.

La testata sportiva ha aperto le candidature per la ricerca dei due social runner che possano rappresentarla alla lunga 42 km.

La selezione dei protagonisti della nuova edizione si chiuderà l’11 febbraio, termine ultimo per inviare la propria candidatura. Per i runner si tratterà di un evento gratuito, dal momento che sarà la testata a occuparsi dei costi d’iscrizione e verifica dei requisiti dei suoi maratoneti alla Run Rome the Marathon 2024.

Il profilo perfetto sarà quello di uno o due sportivi che abbiano passione per la corsa, la voglia di divertirsi e di condividere con i propri follower i momenti di una giornata di sport, nella suggestiva cornice di Roma.

Nel 2023, la prima edizione si è chiusa con grande entusiasmo. I due atleti selezionati, Diego Saltalamacchia e Serena Bracci, oltre ad aver inscenato ottime prestazioni (Saltalamacchia in top 100 a fine gara), hanno vissuto una giornata all’insegna del divertimento, così come la testimonial dell’evento Antonella Cottone, che nelle vesti di influencer ha raccontato i momenti più belli sui social e assaporato, chilometro dopo chilometro, la maratona della Capitale.

Tutte le informazioni dell’iniziativa e i requisiti necessari per presentare la propria candidatura sono consultabili al seguente link: https://news.superscommesse.it/altri-sport/2024/01/maratoneta-supernews-al-via-la-2-edizione-per-la-maratona-di-roma-2024-aperte-le-selezioni-per-i-nuovi-runner-di-questanno-622667/ .

Per candidarsi basterà inviare un’e-mail contenente i requisiti richiesti e una breve presentazione (4-5 righe) al seguente indirizzo: service-asap@catenamedia.com

Max