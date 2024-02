Marcello Lippi: “Conte ha ancora la Juve nel cuore”

(Adnkronos) – Antonio Conte, Daniele De Rossi, Luciano Spalletti. Marcello Lippi a 360 gradi su allenatori di ieri, oggi e domani tra club e Nazionale. Il ct campione del mondo nel 2006 risponde alle domande alla presentazione del docufilm ‘Adesso vinco io’, nelle sale il 26, 27 e 28 febbraio. Si parla della Juventus, che potrebbe separarsi da Massimiliano Allegri alla fine della stagione.

“Antonio Conte di nuovo sulla panchina della Juve? E’ una persona di alto livello ed è un buon allenatore. Quando ha lasciato improvvisamente la panchina della Juventus è normale che i tifosi si siano sentiti traditi, ma credo che nel suo cuore abbia ancora la Juve”, dice Lippi.

Capitolo Nazionale, con riflettori accesi su Luciano Spalletti: “Io ho sempre detto che la fortuna dei miei numerosi successi è stata la possibilità di allenare dei grandi calciatori e dei grandi uomini. Ogni periodo ha le sue espressioni. In questo periodo ci sono grandi giocatori, magari non come quelli che ho avuto io, ma c’è la possibilità di costruire una bella Nazionale. Spalletti è un ottimo allenatore e saprà costruire una nazionale non so se vincente ma competitiva lo sarà”.

A Roma, sulla sponda giallorossa, da circa un mese è iniziata l’avventura di Daniele De Rossi, che ha sostituito l’esonerato José Mourinho: De Rossi? Ne penso bene, sono contento di quello che sta facendo, è un ragazzo fantastico, con lui c’è un bellissimo rapporto, sono contento per lui, speriamo continui così”.