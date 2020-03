Marco B. Trono Over, età e vita privata del cavaliere vestito da Batman che corteggia Antonella

Nuovi personaggi, a volte anche particolari, Uomini e Donne è abituato a rendere protagonisti diverse personalità a volte contrastanti e bizzarre. Soprattutto per quanto riguarda il Trono over, che riesce ad attirare l’attenzione di milioni di persone anche grazie ai suoi protagonisti interessanti e carismatici.

È il caso anche di Marco B., nuovo cavaliere arrivato nello studio del Trono over di uomini e Donne per conoscere Antonella, che ha fin da subito considerato una bellissima donna tanto da spingerlo ad entrare nello studio del programma condotto da Maria De Filippi per chiederle di uscire con lui. Scopriamo meglio chi è Marco B.

Marco B. chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Marco B. ha fin da subito dimostrato di essere una persona unica e particolare. La sua frequentazione con Antonella va a gonfie vele ormai da qualche settimana, anche se con qualche incomprensione. La dama aveva infatti avanzato qualche dubbio quando il cavaliere aveva deciso di non dormire con lei. Marco si era però difeso dicendo che gli piaceva dormire nudo.

Non solo: ha detto di avere un costume di Batman in casa, cosa che stuzzicherà la fantasia di Antonella. Marco B. non ha dichiarato la sua età, ma alcuni elementi fanno pensare che abbia da poco superato i 50 anni. Ora per lui c’è un altro scoglio da superare: in studio, infatti, arriverà un nuovo cavaliere per Antonella, come la prenderà?